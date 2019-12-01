Aumenta a 3 mil 685 la cifra de personas fallecidas por terremotos en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 17:16:08

Caracas, Venezuela, a 7 de julio de 2026.- A casi dos semanas de los devastadores terremotos que sacudieron la costa de Venezuela, el balance de víctimas continúa en aumento. El gobierno venezolano informó este martes que el número de personas fallecidas llegó a 3 mil 685, mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas.

De acuerdo con el reporte oficial, más de 16 mil 700 personas han resultado heridas a consecuencia de los sismos, en tanto que 17 mil 907 habitantes permanecen sin vivienda tras la destrucción provocada por el desastre.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, golpearon con mayor intensidad al estado costero de La Guaira, identificado como el epicentro de la tragedia. En esa entidad, decenas de edificios colapsaron y miles de familias perdieron sus hogares, convirtiéndola en la zona más afectada por los terremotos.

Las autoridades mantienen las labores de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños, mientras miles de personas continúan refugiadas y enfrentan las consecuencias del desastre natural.