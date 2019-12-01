Aumenta a 21 el número de personas que perdieron la vida por el accidente ferroviario en España

Córdoba, España, a 18 de enero de 2026.- La cifra de víctimas mortales aumentó a 21 tras el descarrilamiento de un tren ocurrido en las inmediaciones del municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España, accidente que derivó en el impacto con otro convoy que circulaba en sentido contrario.

El tren Iryo 6189, que realizaba el recorrido entre Málaga y la estación Puerta de Atocha, transportaba a alrededor de 300 pasajeros al momento del siniestro.

De acuerdo con las autoridades, el descarrilamiento se produjo en los desvíos de acceso a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que ocasionó que el tren invadiera la vía paralela. Como consecuencia, se reportaron 73 personas lesionadas, de las cuales 24 se encuentran en estado grave, incluidos cuatro menores de edad.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de la región. En tanto, se prevé que en las próximas horas se difunda un informe oficial que detalle las condiciones de la infraestructura ferroviaria, el funcionamiento de los sistemas de señalización y las posibles responsabilidades operativas.

Este hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad en el sistema ferroviario, especialmente en una de las rutas más importantes que conecta el sur con el centro del país. Mientras continúan las labores de atención y rescate, España permanece atenta al desarrollo de una tragedia que ha causado profunda conmoción en Andalucía y a nivel nacional.