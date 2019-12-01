Atropellamiento en partido infantil de futbol en Kansas deja dos fallecidos y 11 heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 11:28:46

Wichita, Kansas, a 18 de octubre de 2026.– Un encuentro de futbol juvenil terminó en tragedia luego de que una camioneta irrumpiera en una cancha del complejo deportivo Stryker, en Wichita, Estados Unidos, y arrollara a varias personas que se encontraban en el lugar. El incidente dejó dos personas fallecidas, entre ellas un niño de seis años, además de 11 lesionados.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 17 de octubre, cuando menores de edad disputaban un partido y familiares se encontraban reunidos para observar la actividad deportiva. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo ingresó al campo y avanzó entre los asistentes.

Las víctimas mortales fueron un menor de seis años y un hombre de 35, quienes fallecieron en el sitio. Entre las personas heridas se encuentran cinco niños, además de adultos que presentaron lesiones de distinta consideración y recibieron atención médica.

La camioneta era conducida por una mujer de 34 años, quien quedó bajo custodia policial. Las autoridades señalaron que la conductora viajaba acompañada de dos menores y que ha colaborado con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, la Policía de Wichita no ha determinado qué provocó que el vehículo ingresara a la cancha ni si el hecho fue intencional. Los investigadores continúan recabando información y testimonios para establecer las circunstancias del atropellamiento.

Tras lo ocurrido, el complejo deportivo suspendió sus actividades mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes. El caso generó consternación entre las familias y la comunidad deportiva de la localidad.