Aterrizan en Venezuela 312 migrantes deportados desde Estados Unidos; hay niños entre ellos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 12:47:18
Caracas, Venezuela, a 25 de octubre 2025.- Un total de 312 ciudadanos venezolanos aterrizaron en Venezuela tras ser deportados desde Estados Unidos, entre ellos dos niños, que según denunció el Gobierno de Caracas, fueron “separados injustamente” de su madre, quien llegó al país suramericano el pasado septiembre, informó el Ministerio de Interior.

Los migrantes aterrizaron en la capital venezolana tras llegar en un vuelo desde Texas.

A través de su cuenta en Instagram, la cartera de Estado indicó que entre los retornados, además de los dos niños, estaban 260 hombres y 50 mujeres, quienes llegaron en una aeronave que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

De acuerdo con el boletín oficial, se trata del vuelo número 80 de venezolanos repatriados, la mayoría desde EEUU, que llega a Venezuela en lo que va del año, y que forma parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes.

Cabe mencionar que el pasado 22 de octubre, un grupo de 208 migrantes retornó a su país en un vuelo de deportación procedente de la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, entre ellos una niña que, advirtió el Gobierno de Nicolás Maduro, fue “cruelmente separada” de su madre cuando esta fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

