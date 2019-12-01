Atentan contra Rafael Belgúnde, candidato presidencial peruano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 14:09:13

Cerro Azul, Perú, a 2 de diciembre 2025.- Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial peruano por el Partido Libertad Popular, fue víctima de un atentado a balazos en el municipio de Cerro Azul, informó un portavoz de su campaña.

“Sicarios han querido ASESINAR a Rafael Belaunde, nuestro candidato presidencial de Libertad Popular, camino a Cerro Azul…Organizaciones criminales buscan matar a quienes los enfrentamos para que no capturen al país.”, compartió Diego Pomareda en su cuenta de X.

Según las primeras versiones, el aspirante presidencial se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas.

Su equipo de campaña informó que el empresario no resultó herido de gravedad y publicó unas fotografías en redes sociales en las que se le puede observar con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

Fue el exprimer ministro y fundador de Libertad Popular, Pedro Cateriano, quien confirmó el atentado a la emisora RPP y declaró que se trata de “un mal inicio de la campaña”, en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

“Estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial activa, pero hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaúnde”, agregó Cateriano.