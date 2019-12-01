Atentado deja 12 muertos frente al tribunal de distrito de Islamabad en Pakistán

Atentado deja 12 muertos frente al tribunal de distrito de Islamabad en Pakistán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:01:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Islamabad, Pakistán, 11 de noviembre de 2025.– Un atacante se inmoló este martes frente a las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, quien detonó explosivos junto a un vehículo policial.

El atentado dejó al menos 12 personas muertas y 27 heridas, informó el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque, aunque las autoridades sospechan del Talibán paquistaní, que ha intensificado su actividad en los últimos meses.

Naqvi señaló que el atentado fue “llevado a cabo por elementos respaldados por India y aliados talibanes afganos”, aunque aclaró que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Testigos relataron escenas de caos y confusión tras la explosión, que se escuchó a varios kilómetros; el incidente ocurrió en una hora de gran afluencia, cuando cientos de personas se encontraban en los alrededores del tribunal para asistir a audiencias judiciales. Varias de las víctimas eran transeúntes y visitantes del recinto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor intentó ingresar al tribunal, pero al no lograrlo detonó los explosivos junto a una patrulla policial.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios