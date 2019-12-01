Atentado deja 12 muertos frente al tribunal de distrito de Islamabad en Pakistán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:01:58

Islamabad, Pakistán, 11 de noviembre de 2025.– Un atacante se inmoló este martes frente a las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, quien detonó explosivos junto a un vehículo policial.

El atentado dejó al menos 12 personas muertas y 27 heridas, informó el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi.

Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el ataque, aunque las autoridades sospechan del Talibán paquistaní, que ha intensificado su actividad en los últimos meses.

Naqvi señaló que el atentado fue “llevado a cabo por elementos respaldados por India y aliados talibanes afganos”, aunque aclaró que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

Testigos relataron escenas de caos y confusión tras la explosión, que se escuchó a varios kilómetros; el incidente ocurrió en una hora de gran afluencia, cuando cientos de personas se encontraban en los alrededores del tribunal para asistir a audiencias judiciales. Varias de las víctimas eran transeúntes y visitantes del recinto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el agresor intentó ingresar al tribunal, pero al no lograrlo detonó los explosivos junto a una patrulla policial.