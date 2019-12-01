Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:35:36

Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.– La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2025.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que octubre registró 54.5 homicidios diarios, lo que lo convierte en el mes con menor incidencia en los últimos 13 meses.

Agregó que, al inicio del actual gobierno, el promedio era de 86.9 asesinatos por día, por lo que los datos reflejan una tendencia sostenida a la baja.

Figueroa subrayó que la reducción se debe a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y a una estrategia de seguridad enfocada en atender las causas de la violencia, lo que ha permitido consolidar resultados positivos en materia de seguridad pública.

“El Gobierno de México ha demostrado que sí es posible reducir los índices de violencia cuando hay trabajo conjunto y una visión integral”, concluyó.