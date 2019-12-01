Incendian dos autos en la colonia Álamos de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:31:41

Celaya, Guanajuato, 11 de noviembre del 2025.- Daños materiales en dos vehículos fue el saldo de un hecho violento registrado en la colonia Álamos de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Fue alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes que cuerpos de emergencias fueron alertados sobre un incendio en la calle Colibrí.

Al arribo observaron una camioneta blanca de modelo reciente en la cochera de un domicilio y un Ford Fiesta en color oscuro en la vía pública con fuego por lo que rápidamente trabajaron para apagar el siniestro.

Según versiones sujetos desconocidos arribaron al sitio rociaron un combustible y prendieron fuego, lo que dañó a las unidades sin registrarse disparos y posteriormente se dieron a la fuga por rumbo desconocido.

La escena fue acordonada y resguardada por elementos políticos y posteriormente llegó Fiscalía del Estado de Guanajuato para procesar el área.