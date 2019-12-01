Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro

Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:49:06
Copándaro, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de un tráiler, hechos registrados en la autopista México-Guadalajara a la altura del municipio de Copándaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera se estaba quemando un camión de carga.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y bomberos de Protección Civil, estos últimos quienes servicios abocaron  a sofocar la conflagración del tráiler.

Finalmente se logró controlar el siniestro, miso que se originó por una falla mecánica y el cual sólo dejó daños materiales.

