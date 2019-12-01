Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:43:56
Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que los policías municipales que formaban parte del primer círculo de custodia del presidente municipal de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, tendrán que volver a declarar, aunque no están detenidos.

Las declaraciones del titular de la SSPC se dan luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que todas las líneas de investigación sobre el homicidio de Manzo están abiertas, tras darse a conocer que se abatió al agresor luego de su detención en el lugar de los hechos.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch dejó en claro que desde un inicio uno de los escoltas reconoció que él disparó contra el agresor.

En ese sentido, descartó que los escoltas se encuentren en calidad de detenidos, no obstante, aseveró que son localizables y tendrán que declarar cuando se les requiera.

