Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán

Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:52:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Venustiano Carranza, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Los restos humanos de quien presuntamente sería, Javier Ávalos González, desaparecido desde el 16 de septiembre, fueron localizados por buscadores en el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.

Al respecto se informó que colectivos de búsqueda de personas y autoridades de la FGE llevaban a cabo tareas de rastreo de personas.

En un momento determinado en el predio denominado La Chorita, localizaron restos humanos de quien presuntamente sería Javier Ávalos González, de 78 años, desaparecido desde el 16 de septiembre.

Es de mencionar que será con base en los estudios de ADN que se pueda determinar la identidad del ahora occiso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios