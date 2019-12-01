Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:52:17

Venustiano Carranza, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Los restos humanos de quien presuntamente sería, Javier Ávalos González, desaparecido desde el 16 de septiembre, fueron localizados por buscadores en el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.

Al respecto se informó que colectivos de búsqueda de personas y autoridades de la FGE llevaban a cabo tareas de rastreo de personas.

En un momento determinado en el predio denominado La Chorita, localizaron restos humanos de quien presuntamente sería Javier Ávalos González, de 78 años, desaparecido desde el 16 de septiembre.

Es de mencionar que será con base en los estudios de ADN que se pueda determinar la identidad del ahora occiso.