Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:54:41
Ciudad de México, 11 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que, de acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos han disminuido 28 por ciento en lo que va de su administración, resultado de una estrategia enfocada en atender las causas de la violencia y fortalecer la justicia.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo volvió a la carga contra los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al recordar que durante el gobierno de Calderón los homicidios aumentaron 148 por ciento, mientras que con Peña Nieto el alza fue de 42 por ciento.

En contraste, destacó que con Andrés Manuel López Obrador hubo una reducción del 9 por ciento, tendencia que su gobierno ha logrado profundizar.

Sheinbaum aseguró que los resultados se deben a una política integral de seguridad, basada en programas sociales, atención a los jóvenes, trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno y el compromiso de mantener cero impunidad ante los delitos.

“Los resultados muestran que la estrategia de atender las causas y no solo las consecuencias funciona. Estamos avanzando hacia un país con más justicia y menos violencia”, afirmó la presidenta.

Noventa Grados
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
