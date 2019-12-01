Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia

Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 09:56:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), logró la restitución de una niña de 6 años, que había sido separada de su madre, en el municipio de Morelia.

Sobre el particular se informó que la mujer había sido víctima de violencia psicológica y verbal por parte de su pareja, Arturo Iván “N”. 

Fue el pasado 5 de octubre, que el agresor la atacó y le arrebató a su hija, a quien se llevó por la fuerza de su domicilio habitual.

Ante esta situación, la madre acudió al CJIM, donde personal especializado de la Dirección de Servicios Integrales le brindó acompañamiento psicológico y asesoría jurídica. De inmediato, se promovió una medida cautelar de restitución de menor y una orden de restricción en contra del agresor, mismas que fueron otorgadas por el Juzgado Auxiliar Especializado en Violencia Familiar y Violencia contra la Mujer.

Gracias a una acción rápida y coordinada, se logró ubicar a la menor, quien fue presentada ante la autoridad judicial y entregada a su madre, asegurando su integridad y bienestar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios