Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:48:30

Uruapan, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Como Fernando Josué “N”, de 16 años de edad, fue identificada una de las personas que fueron halladas sin vida en la carretera Uruapan-Paracho el pasado lunes.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el lunes fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas que fueron asesinadas a balazos en la referida vialidad en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro.

Fue al continuar con las indagatorias que uno de los ahora occisos, fue identificado como Fernando Josué “N”, de 16 años.

Es de mencionar que el otro individuo continúa sin ser reconocido.