Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 

Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 08:48:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Como Fernando Josué “N”, de 16 años de edad, fue identificada una de las personas que fueron halladas sin vida en la carretera Uruapan-Paracho el pasado lunes.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el lunes fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas que fueron asesinadas a balazos en la referida vialidad en las inmediaciones de la comunidad de Capacuaro.

Fue al continuar con las indagatorias que uno de los ahora occisos, fue identificado como Fernando Josué “N”, de 16 años.

Es de mencionar que el otro individuo continúa sin ser reconocido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sentencian a 10 años de prisión a abusador sexual de una adolescente en Zitácuaro, Michoacán
Morelia, Michoacán: restituyen a menor en favor de su madre, víctima de violencia
Halla restos humanos en Venustiano Carranza, Michoacán
Michoacán: Por falla mecánica se incendia tráiler en la de Occidente a la altura de Copándaro
Más información de la categoria
Volverán a declarar policías del primer círculo de Carlos Manzo: García Harfuch
Claudia Sheinbaum vuelve a la carga contra Calderón y Peña Nieto; asegura su estrategia de seguridad sí funciona
Adolescente de 16 años, uno de los ultimados en Uruapan, Michoacán 
Homicidios han disminuido 37% en el último año: Gobierno de México
Comentarios