Ataque ruso contra buque comercial deja 10 muertos en el Mar Negro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 13:18:49

Odesa, Ucrania, a 20 de julio 2026.- Al menos 10 personas perdieron la vida a causa de un ataque ruso contra un buque que transportaba maíz y se encontraba frente al puerto de Odesa, Ucrania.

Según las autoridades ucranianas, se trata del ataque con misiles más letal en el Mar Negro desde el inicio de las hostilidades.

La Marina de Ucrania informó que los proyectiles de Moscú alcanzaron al Golden Leo, un barco comercial con pabellón de Guinea-Bissau y tripulado por marineros de India y Siria.

Por otra parte, un trabajador de Reuters en Odesa dijo que vio cómo salía humo de un buque frente a la costa, horas después, la agencia pudo confirmar que se trataba del navío citado.