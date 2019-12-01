Ataque ruso con drones a una estación de tren en Ucrania deja 14 personas sin vida y varios heridos

Ataque ruso con drones a una estación de tren en Ucrania deja 14 personas sin vida y varios heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 17:36:24
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Kiev, Ucrania, 29 de octubre de 2026.- Un ataque ruso con drones contra una estación de tren en la ciudad de Dnipró, Ucrania, dejó 14 personas muertas este jueves, de acuerdo con la información proporcionada en los reportes del incidente.

Además, otras 14 personas resultaron heridas, seis de ellas de gravedad. Entre los lesionados se encuentran dos menores de edad, de seis y 11 años. Asimismo, un hombre sufrió la amputación de ambas piernas debido a las lesiones que presentó.

De acuerdo con los servicios de emergencia de Ucrania, los equipos de rescate acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas. Las autoridades también informaron que dos trenes de pasajeros quedaron calcinados tras el ataque.

Por otra parte, el ataque ocurrió mientras Ucrania y Rusia intentan mantener una tregua en la ciudad de Oleshki, territorio bajo ocupación rusa desde el inicio de la guerra en 2022.

Asimismo, se ha reportado que los habitantes de Oleshki llevan varios meses enfrentando escasez de servicios básicos y productos, como agua, gas, medicamentos y alimentos. Entre las causas de esta situación se encuentran los daños en la central hidroeléctrica y la presa de Kajovka, así como las restricciones relacionadas con la ocupación rusa de la ciudad.

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