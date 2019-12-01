Ataque masivo con drones en Sumy deja 4 personas heridas y daños en infraestructura civil

Ataque masivo con drones en Sumy deja 4 personas heridas y daños en infraestructura civil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 22:45:49
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Sumy, Ucrania, 20 de abril de 2026.- Fuerzas rusas lanzaron un ataque masivo con drones durante la noche contra la ciudad de Sumy, impactando una instalación médica, dañando viviendas y provocando incendios en vehículos, informaron autoridades locales.

De manera preliminar, se reportaron cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años, de acuerdo con Serhii Kryvosheienko, jefe de la administración militar de la ciudad. El funcionario detalló que el adolescente y dos hombres fueron hospitalizados, mientras que otra persona recibió atención en el lugar.

Por su parte, el alcalde de Sumy, Artem Kobzar, indicó que se escucharon múltiples explosiones en distintos puntos de la ciudad y que al menos cinco impactos se registraron en una zona residencial del distrito de Zarichnyi.

Asimismo, señaló que uno de los ataques alcanzó el techo de un centro de salud, lo que agrava la afectación a infraestructura civil.

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando la magnitud total de los daños ocasionados por el ataque.

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