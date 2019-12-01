Ataca el Pentágono tres embarcaciones más en el Pacífico Oriental; hay ocho personas fallecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 22:18:32

Washington, Estados Unidos, a 15 de diciembre de 2025.- El Comando Sur de Estados Unidos, dio a conocer que bombardeó tres lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, dejando el saldo de ocho personas fallecidas.

De acuerdo a información que compartieron en la red social X, indicaron que tres personas fueron abatidas en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera, a quienes acusaron, sin tener pruebas de transportas drogas.

Con estos nuevos ataques del Pentágono, suman alrededor de 95 personas fallecidas en 26 embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental.

Cabe señalar que fue desde el pasado 2 de septiembre que iniciaron estos bombardeos por instrucciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mismos que han sido calificados como ejecuciones extrajudiciales.