Ataca el Comando Sur de EU dos embarcaciones en aguas del Pacífico oriental; cinco personas perdieron la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 18:42:01

Washington, Estados Unidos, a 12 de abril de 2026.- Fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo dos ataques en aguas del Pacífico oriental contra embarcaciones presuntamente ligadas al tráfico de drogas, dejando un saldo de al menos cinco personas fallecidas, de acuerdo con información difundida este domingo por el Comando Sur de Estados Unidos.

Las acciones, descritas como “cinéticas letales”, se realizaron el sábado 11 de abril como parte de la estrategia de Washington para frenar el uso de rutas marítimas por organizaciones criminales. Según el reporte oficial, los operativos estuvieron a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”, bajo la dirección del comandante Francis L. Donovan.

En el primer ataque murieron dos personas, mientras que una más logró sobrevivir. En una segunda intervención, tres individuos perdieron la vida. Tras los hechos, se dio aviso a la Guardia Costera para desplegar labores de búsqueda y rescate del sobreviviente.

El informe militar asegura que no se registraron bajas entre el personal estadounidense y sostiene que las embarcaciones se encontraban en corredores identificados como rutas del narcotráfico. Asimismo, las víctimas fueron señaladas como presuntos integrantes de grupos que Estados Unidos considera organizaciones terroristas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas ni detalles completos sobre el desarrollo de los operativos.

Estas acciones forman parte de una ofensiva iniciada en septiembre pasado durante la administración del presidente Donald Trump, enfocada en interceptar embarcaciones utilizadas para el trasiego de drogas en aguas internacionales. Con estos recientes hechos, suman al menos 165 personas fallecidas en cerca de 50 operativos similares, según cifras acumuladas.