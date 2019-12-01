Asevera Trump que Cuba representa una amenaza para la seguridad y la política exterior de EU; declara emergencia nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 22:51:57
Washington, Estados Unidos, a 29 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó este jueves una emergencia nacional al asegurar que Cuba representa una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. La decisión quedó plasmada en una orden ejecutiva que acusa al gobierno cubano de aplicar “medidas extraordinarias” que, según Washington, afectan los intereses del país.

Horas después, durante la premiere del documental de su esposa Melania, Trump calificó a Cuba como “una nación en decadencia” y afirmó: “Me siento mal por Cuba. Pienso que Cuba no podrá sobrevivir”, de acuerdo con medios estadunidenses.

El documento de la Casa Blanca sostiene que la situación relacionada con la isla “proviene total o sustancialmente de fuera de Estados Unidos”, argumento que respalda la declaratoria de emergencia. Además, acusa a La Habana de alinearse y apoyar a “numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamas y Hezbollah.

Según el decreto, Cuba alberga a “peligrosos adversarios” de Washington y permite el desarrollo de capacidades militares y de inteligencia que, afirma, amenazan directamente a Estados Unidos. Entre los señalamientos destaca la supuesta operación en la isla de “la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero”.

La orden ejecutiva también acusa al gobierno cubano de fortalecer su cooperación en defensa e inteligencia con China y de permitir la presencia de grupos como Hamas y Hezbollah, a los que atribuye intentos de expandir redes económicas y de seguridad en la región. La declaratoria abre la posibilidad de nuevas medidas económicas y diplomáticas contra Cuba, en medio de un clima de creciente tensión geopolítica.

