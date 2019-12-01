Asevera Donald Trump que Cuba se encuentra cerca del colapso

Asevera Donald Trump que Cuba se encuentra cerca del colapso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 16:44:15
Washington, Estados Unidos, a 8 de enero de 2026.- Donald Trump reiteró este jueves su postura de que el Gobierno cubano se encuentra “muy cerca” de un colapso, aunque descartó lanzar amenazas sobre una intervención directa.

 Durante una entrevista en un programa de radio de tendencia conservadora, el presidente de Estados Unidos fue cuestionado por el comentarista Hugh Hewitt acerca de la situación política en la isla.

En su respuesta, Trump sostuvo que ve posible que pronto haya una caída de la administración encabezada por Miguel Díaz-Canel. Pero, aclaró que las opciones de presión son limitadas y evitó referirse a acciones militares o de otro tipo en territorio cubano.

El mandatario vinculó este escenario con el debilitamiento del apoyo económico que Cuba recibe de Venezuela, señalando que La Habana estaría perdiendo ese respaldo tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y los recientes avances en acuerdos políticos y económicos con el gobierno interino de Caracas.

Aunque no mencionó operaciones específicas contra Cuba, Trump subrayó que su administración mantendrá la política de presión hacia el gobierno cubano.

