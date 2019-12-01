Suspensión de ducto, contención del fuego y enfriamiento del área permitieron controlar incendio en Villagrán

Suspensión de ducto, contención del fuego y enfriamiento del área permitieron controlar incendio en Villagrán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 09:55:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villagrán, Guanajuato, a 9 de enero 2026.– Mediante la suspensión inmediata del poliducto Tula–Salamanca, labores de contención del fuego, enfriamiento del inmueble y resguardo preventivo de la zona, personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con Protección Civil y los cuerpos de Bomberos de Cortazar y Villagrán, logró controlar un incendio registrado la noche del martes en un predio ubicado sobre la calle Mercurio, en la colonia Satélite.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche en un inmueble que anteriormente había sido clausurado y que presuntamente era utilizado como centro de acopio de combustible extraído de manera ilícita. Al arribar al sitio, las corporaciones activaron de inmediato los protocolos de seguridad para evitar riesgos a la población.

Durante las maniobras se localizaron mangueras que se extendían hasta el poliducto de 16 pulgadas Tula–Salamanca, lo que llevó a Pemex a detener de forma inmediata la operación del ducto, reduciendo el flujo de combustible y facilitando así las labores para sofocar el incendio.

Las acciones coordinadas permitieron controlar el fuego sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, la zona fue asegurada mientras se realizaban trabajos de enfriamiento y evaluación estructural del inmueble, con el fin de descartar cualquier peligro adicional.

Pemex informó que, una vez que existan condiciones seguras, se llevarán a cabo las maniobras necesarias para la reparación del ducto afectado, así como la limpieza del área, manteniendo la vigilancia en el sitio para garantizar la seguridad de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Flamazo por acumulación de gas sacude a habitantes de un condominio en la CDMX
Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto
Balean a dos en Tacámbaro, Michoacán; conductor muere, menor de edad resulta herida
Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada
Más información de la categoria
Explosión por gas sacude condominio en la CDMX: cinco lesionados y siete edificios dañados
Automovilista se estrella contra muro del Tren Ligero de la CDMX; mata a su copiloto
Operador de Jalisco toma Tanhuato, Michoacán, en el Día de Reyes para repartir juguetes con su célula armada
Identifican los cuatro cuerpos abandonados en bolsas en Cuitzeo, Michoacán; todos tenían menos de 20 años
Comentarios