Asegura Trump que se puede navegar libremente en el Estrecho de Ormuz

Asegura Trump que se puede navegar libremente en el Estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 07:44:28
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Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que los buques comerciales pueden transitar libremente por el Estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán asegura que el paso está cerrado.

En entrevista con la cadena NBC News, el mandatario estadounidense negó las versiones de la República Islámica de que la vía marítima fue bloqueada después de la última ronda de ataques.

En ese sentido, el líder republicano mencionó que los bombardearon “a más no poder”, porque son “gente muy, muy malvada y enferma”.

Además, el presidente Trump mencionó que la noche del 12 de julio habían alcanzado un “acuerdo perfecto para EEUU”, sin embargo, una hora después Teherán lanzó un dron en contra de un barco.

Por su parte, el Comando Central estadounidense, rama del Ejército encargada de las operaciones militares en Medio Oriente, declaró que el paso está abierto “para todas las embarcaciones” que deseen transitar legalmente.

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