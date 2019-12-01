Asegura Trump que Jensen Huang está "pasando por un infierno" tras filtración de infidelidades y salida de Nvidia

Asegura Trump que Jensen Huang está "pasando por un infierno" tras filtración de infidelidades y salida de Nvidia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 11:18:36
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Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de noviembre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el ex director ejecutivo de Nvidia, Jense Huang, está “pasando por un infierno” tras su salida de la empresa derivada de la filtración de un par de romances extramaritales, uno con una presunta espía china y otro con una subordinada.

Lo anterior lo reveló en entrevista con el comentarista deportivo Stephen A. Smith, para su programa Straight Shooter, en donde indicó que habló por teléfono con el empresario.

“Lo que más le duele es su esposa y su familia”, dijo el mandatario estadounidense.

El líder republicano calificó a Huang como “un hombre extraordinario” con una gran capacidad para desarrollar “chips complejos”.

Igualmente, el jefe de Estado comentó sobre Alice Huang,  mujer con la que el ex CEO de Nvidia tuvo un romance, y que es señalada como una espía china, versión que no aún no es confirmada.

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