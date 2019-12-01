Asegura Trump que hay "mil misiles" listos para atacar Irán en caso de que lo ultimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 08:18:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que su país tiene “mil misiles armados y preparados y apuntados” hacia Irán, en caso de que el país asiático intente o logre quitarle la vida.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario estadounidense aseguró que después de la primera oleada de proyectiles le seguirá otra igual de grande para acabar con Teherán.

“Hay mil misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán, seguidos inmediatamente por miles más, en caso de que el gobierno iraní lleve a cabo su amenaza”, escribió el líder republicano en su plataforma Truth Social.

Además, el presidente Trump confirmó que en caso de que se lleve a cabo un intento de asesinato en su contra, dio órdenes a sus Fuerzas Armadas para “diezmar totalmente y destruir todas las zonas de Irán”, como parte de un plan de contingencia con vigencia de por lo menos un año.

Cabe mencionar que el jefe de Estado cerró su mensaje con un “¡Alabado sea Alá! Presidente Donald J. Trump”.