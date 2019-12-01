Asegura María Corina Machado que su principal objetivo es regresar a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:39:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de enero 2026.- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró desde Washington D. C., que su objetivo inmediato es “regresar a Venezuela” lo antes posible.

Las declaraciones de la política sudamericana se dieron tras un encuentro los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como una reunión con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre”, aseguró Machado en una comparecencia ante los medios acompañada por Giménez y Díaz-Balart.

Además, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró que el momento que se vive tras la deposición del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, a manos de EEUU es “histórico”.

“No estaríamos de no ser el compromiso la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano, pero también porque hemos contado con el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente de los EE.UU., Donald Trump y los miembros del Congreso”, añadió.