Asegura Lula da Silva que está dispuesto a dialogar con Trump, mientras no se ponga en duda la soberanía de Brasil

Brasilia, Brasil, a 5 de febrero de 2026.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que mantiene la disposición de dialogar con el mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre cualquier asunto, siempre y cuando no se ponga en duda la soberanía de su país.

“No hay ningún tema prohibido que no se pueda debatir; lo único que no discuto es la soberanía de mi país, esa es sagrada”, expresó el jefe de Estado brasileño en una entrevista con el portal UOL.

Lula subrayó que ambos tienen 80 años y encabezan naciones de gran relevancia internacional, lo que —dijo— obliga a sostener conversaciones abiertas y serenas. “Somos dos seres humanos que somos presidentes de las dos mayores democracias de Occidente; tenemos que sentarnos en una mesa y mirarnos a los ojos, ver qué problemas nos afectan y trabajar juntos”, señaló.

Como ejemplo de los temas que estaría dispuesto a tratar, mencionó posibles alianzas en áreas como la industria, la explotación de minerales críticos y tierras raras, así como el fortalecimiento de las exportaciones y el comercio. “Podemos debatir de todo eso libremente”, puntualizó.

Pese a la crisis diplomática generada en julio, tras la imposición de aranceles del 50 por ciento por parte de Trump a productos brasileños, Lula aseguró que actualmente la relación con el mandatario republicano es estable y que han sostenido varias conversaciones.