Asegura el Comando Sur de EU que no están preparando una intervención militar en Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:31:18

Washington, Estados Unidos, a 19 de marzo de 2026.- Durante una comparecencia ante el Congreso, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, aclaró que las fuerzas armadas no están involucradas en preparativos para intervenir en Cuba y tomar el control.

La declaración se dio luego de que una senadora cuestionara si el Ejército estadounidense llevaba a cabo maniobras con miras a una posible ocupación del territorio cubano. En respuesta, Donovan negó de manera categórica que exista alguna estrategia en ese sentido.

Asimismo, el general señaló que tampoco tiene conocimiento de iniciativas por parte de la administración del presidente Donald Trump para respaldar a grupos opositores cubanos en el exilio con el objetivo de provocar un cambio de gobierno en Cuba.

Además, precisó que Estados Unidos podría movilizar tropas únicamente en caso de presentarse una amenaza directa contra sus instalaciones, como la embajada en La Habana o la Base Naval de Guantánamo, con la finalidad de proteger a sus ciudadanos.

Cabe resaltar que el Comando Sur de Estados Unidos es el organismo encargado de coordinar las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe desde su sede en Florida.