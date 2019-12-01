Asegura el Comando Sur de EU que no están preparando una intervención militar en Cuba

Asegura el Comando Sur de EU que no están preparando una intervención militar en Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:31:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 19 de marzo de 2026.- Durante una comparecencia ante el Congreso, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, aclaró que las fuerzas armadas no están involucradas en preparativos para intervenir en Cuba y tomar el control.

La declaración se dio luego de que una senadora cuestionara si el Ejército estadounidense llevaba a cabo maniobras con miras a una posible ocupación del territorio cubano. En respuesta, Donovan negó de manera categórica que exista alguna estrategia en ese sentido.

Asimismo, el general señaló que tampoco tiene conocimiento de iniciativas por parte de la administración del presidente Donald Trump para respaldar a grupos opositores cubanos en el exilio con el objetivo de provocar un cambio de gobierno en Cuba.

Además, precisó que Estados Unidos podría movilizar tropas únicamente en caso de presentarse una amenaza directa contra sus instalaciones, como la embajada en La Habana o la Base Naval de Guantánamo, con la finalidad de proteger a sus ciudadanos.

Cabe resaltar que el Comando Sur de Estados Unidos es el organismo encargado de coordinar las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe desde su sede en Florida.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida tras ataque armado en La Michoacana de Uruapan
Asalto armado a transportistas en Zinapécuaro, Michoacán: roban tráiler con mercancía de Office Depot 
Aseguran camioneta con estupefacientes, armas y cientos de municiones en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Percance vehicular en la autopista Siglo XXI, deja un motociclista sin vida a la altura del municipio de Taretan
Más información de la categoria
Golpe institucional en Michoacán: Caen síndica, director de seguridad y regidores armados y con presunto estupefaciente en Chavinda
Cae “El Patas” en operativo militar; es presunto integrante de facción criminal sinaloense
Fallece joven mexicano en custodia de ICE; suman 42 muertes en centros de retención en gobierno de Trump
Confirman detención y liberación de la hija del "Mayo" Zambada en operativo en Sinaloa; hubo 11 abatidos y un detenido
Comentarios