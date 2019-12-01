Asegura Donald Trump que Rusia accedió a suspender los ataques contra Ucrania ante las condiciones de frío extremo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 19:29:58
Washington, Estados Unidos, a 29 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, accedió a suspender los ataques contra Ucrania por una semana, ante las condiciones de frío extremo que se registran en la región.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump explicó que él mismo solicitó a Putin detener los bombardeos sobre Kiev y otras localidades ucranianas, petición que, según dijo, fue aceptada.

“Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí”, declaró.

El mandatario estadounidense comentó que varias personas le recomendaron no realizar la llamada, al considerar que podría tratarse de una “pérdida de tiempo”; sin embargo, destacó la respuesta favorable del líder ruso, aunque no ofreció mayores detalles sobre la conversación.

Trump añadió que la decisión representa un alivio para la población ucraniana. “Estamos muy contentos porque, además de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades”, expresó, y señaló que en Ucrania la noticia fue recibida con sorpresa y satisfacción, pues “muy contentos”.

Las declaraciones se producen un día después de que Rusia lanzara 105 drones de largo alcance contra territorio ucraniano, ataque que dejó al menos tres personas fallecidas en la región de Zaporiyia.

