Asegura Donald Trump que puede hacer lo que quiera con Cuba

Asegura Donald Trump que puede hacer lo que quiera con Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:00:30
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Washington, Estados Unidos, a 16 de marzo de 2026.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes durante una conversación con periodistas que su gobierno tendrá el honor de tomar Cuba.

“Eso sería bueno. Es un gran honor. Puedo liberarla o tomarla; creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, aseguró el líder republicano desde la Casa Blanca.

Fue al término de la firma de una orden ejecutiva, que los periodistas le realizaron una entrevista al mandatario, misma en la que uno de ellos le cuestionó si una posible acción militar en Cuba se parecería a la que aplicaron a Irán o a la política hacia Venezuela.

Ante esta pregunta, Trump respondió “No puedo decírselo”.

Además el mandatario indicó que mantienen conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla como “una nación fracasada”, debido a que “no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”. “Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa”.

 

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