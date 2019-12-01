Asegura Donald Trump que EU se está preparando para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 18:20:27

Washington, Estados Unidos, a 10 de abril de 2026.- Ante el inicio de un nuevo intento diplomático entre Washington y Teherán, el gobierno de Estados Unidos advirtió que contempla un escenario militar en caso de que fracasen las conversaciones previstas para este sábado en Pakistán.

El presidente Donald Trump afirmó que su administración ya se prepara para un posible enfrentamiento con Irán, al tiempo que se desarrollan negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. En declaraciones al diario The New York Post, el mandatario señaló que el Pentágono refuerza su capacidad militar ante la posibilidad de que el diálogo se rompa.

Las conversaciones, que tendrán lugar en Islamabad, serán encabezadas por el vicepresidente JD Vance, quien viajó a territorio pakistaní para liderar la delegación estadounidense. Trump aseguró que, de no alcanzarse un acuerdo, su país recurrirá al uso de la fuerza e incluso contempla intervenir en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio internacional de petróleo.

“Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos!”, declaró el mandatario.

“Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia”, añadió.

El presidente también expresó dudas sobre la veracidad de las posturas iraníes en torno a su programa nuclear. “Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no”, comentó, al señalar contradicciones entre lo que, según él, autoridades iraníes aseguran en privado y lo que manifiestan públicamente sobre el enriquecimiento de uranio.

En la mesa de negociación participarán también el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, mientras que la representación iraní estará encabezada por el canciller Abbás Araqchí y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.