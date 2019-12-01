Asegura Donald Trump que estaría orgulloso de lanzar ataques en México para combatir el tráfico de estupefacientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 16:56:38
Washington, Estados Unidos, a 17 de noviembre de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que no se encuentra “contento” con México, por el combate al narcotráfico, por lo que dijo que no se descarta un ataque en contra de los cárteles.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseveró que es se sentiría muy orgulloso de hacerlo.

“¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien… No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo”.

Asimismo, indicó que mantiene una comunicación constante con el Gobierno de México y las autoridades mexicanas saben cuál es su postura referente al tema, debido a que miles de personas han perdido la vida en Estados Unidos por las drogas.

 “Pongámoslo así: no estoy contento con México”, aseguró Trump.

 

