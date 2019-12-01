Asegura Donald Trump que Delcy Rodríguez está realizando un gran trabajo

Asegura Donald Trump que Delcy Rodríguez está realizando un gran trabajo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 19:22:02
Washington, Estados Unidos, a 4 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogio este miércoles a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El jefe republicano aseguró que la mandataria venezolana está haciendo un gran trabajo y que el petróleo ya está llegando a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense realizó una publicación en su cuenta de Truth Social, señaló que Rodríguez ha estado colaborando con todos los representantes de EU.

"Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un muy buen trabajo y colaborando con los representantes de Estados Unidos. El petróleo (venezolano) está empezando a fluir y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy lindo de ver".

Noventa Grados
