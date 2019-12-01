Asciende a 43 número de muertos por accidente ferroviario en España

Asciende a 43 número de muertos por accidente ferroviario en España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 09:18:39
Córdoba, España, a 21 de enero 2026.- El número de víctimas mortales por el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, al sur de España, aumentó a 43, luego de que los servicios de emergencia encontraran otro cadáver en uno de los trenes.

Personal que labora en la zona le comentó a EFE, que la nueva víctima fue localizada concretamente en el vagón de la cafetería del tren de Renfe, uno de los implicados en el accidente.

Cabe mencionar que la cifra confirmada de muertes coincide con el número de denuncias por desaparición presentadas, aunque “siempre cabe la posibilidad de alguna persona que viajara en el tren de la que no se tenga todavía conocimiento”, según indicó el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

De acuerdo con las autoridades, hasta 27 forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba continúan con los trabajos de identificación de cadáveres.

Los médicos forenses han realizado 38 autopsias e identificado a 25 personas.

El accidente dejó un centenar de heridos, y se produjo cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que había salido de Málaga (sur) con destino a Madrid, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua.

