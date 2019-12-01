Arremete Gustavo Petro contra su homólogo de Venezuela: "Maduro es dictador"

Arremete Gustavo Petro contra su homólogo de Venezuela: "Maduro es dictador"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 22:57:39
Cartagena, Colombia, a 7 de diciembre de 2025.- Gustavo Petro, presidente de Colombia, calificó a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser un dictador.

“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de Estado Unidos”, expresó el mandatario colombiano a través de la red social X.

“En Estados Unidos el propietario del subsuelo es el propietario del suelo. En América Latina el propietario del subsuelo es la Nación por orden Constitucional. Así también es en Colombia. Sustentar medidas soberanas sobre la propiedad de la Nación no es robo. Aquí lo que surge es una falta de entendimiento total de legislaciones diferentes que deben ser respetadas por qué fueron respaldadas electoralmente por los pueblos soberanos… De una manera similar, México podría reclamar a Texas, California, La Florida, Nuevo México, porque hacían parte del territorio Mexicano y fueron tomadas a la fuerza. Estados Unidos y América Latina deben rehacer su pacto de convivencia sobre la base de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.

Asimismo, Petro invitó a su país a la opositora venezolana María Corina Machado.

“…Por eso la señora Corina que invito a venir físicamente a Colombia a dictar su conferencia libremente, podría subirse y bailar en la tarima un buen vallenato o una cumbia o un porro pelayero, y hablar conmigo de la Paz del Caribe y no de invasiones. Bolívar, hoy 17 de diciembre, día de su fallecimiento se lo agradecería. No creo que Bolívar aceptará invasiones a su Patria, pero sí, a la hora de morir, pidió la paz y la unión para la Patria Grande.

Finalmente Petro dijo que está de acuerdo con el su homólogo, Donald Trump, en que el fentanilo “el arma de destrucción masiva más letal que se cierne sobre la sociedad de los Estados Unidos, que lo consume”.

 

 

