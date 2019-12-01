Aplazan por octava ocasión audiencia de Ovidio Guzmán; esta será la nueva fecha

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 12:48:45

Chicago, Illinois, Estados Unidos, a 30 de septiembre 2026.– La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, alías “El Ratón”, líder de una facción criminal de Sinaloa, fue aplazada por octava ocasión.

Según documentos oficiales, en dicha comparecencia, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, buscará una reducción de sentencia.

En 2025, el jefe de “Los Chapitos”, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el crimen organizado y tráfico de drogas, ante una Corte Federal con sede en Chicago, Illinois.

Igualmente, fuentes periodísticas revelaron que el líder criminal es colaborador activo del gobierno de Estados Unidos.

Previo al más reciente aplazamiento, se esperaba que la audiencia de Guzmán López se llevara a cabo el próximo 28 de octubre; sin embargo, una minuta del Tribunal Federal, informó que la comparecencia ante la jueza Sharon Johnson Coleman se realizará hasta el 7 de diciembre a las 10:30 horas (tiempo local).