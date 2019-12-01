Anuncia Trump nuevas negociaciones con Irán; reitera fin del alto al fuego

Anuncia Trump nuevas negociaciones con Irán; reitera fin del alto al fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 13:19:05
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Washington D. C., Estados Unidos, a 10 de julio 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que reiniciarán las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto bélico en Medio Oriente.

No obstante, a través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense dejó claro que se terminó el alto al fuego.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto al fuego ha terminado”, dijo el líder republicano.

Cabe recordar que, a pesar de que el pasado 17 de junio representantes de ambos países firmaron un memorando de entendimiento para comenzar negociaciones en busca de un armisticio definitivo, en días pasados se llevaron a cabo intercambios de ataques en el golfo Pérsico.
El Gobierno iraní mencionó que las acciones estadounidenses “han dejado sin efecto partes clave y fundamentales” del memorando firmado.

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