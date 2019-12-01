Anuncia Trump la fecha y el lugar para su reunión con Putin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 18:12:31

Washington, Estados Unidos, a 8 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red Truth Social que ya hay fecha para la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“La reunión enormemente anticipada entre yo, como presidente de EE UU, y el presidente Vladímir Putin de Rusia ocurrirá el próximo viernes 15 de agosto en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se darán más detalles”.

Dicha reunión será un intento de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, y aunque han hablado en varias ocasiones por teléfono, hasta el momento no se había dado la oportunidad de hacerlo en persona.

Además, el mandatario estadounidense, mencionó que el acuerdo podría incluir un intercambio de territorios.

Asimismo, Trump, había puesto un ultimátum, eL cual expira este día, en el que advertía que si no había señales de parte de Rusia por detener la guerra, habría nuevas sanciones.