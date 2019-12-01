Anuncia Trump la fecha y el lugar para su reunión con Putin

Anuncia Trump la fecha y el lugar para su reunión con Putin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 18:12:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 8 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red Truth Social que ya hay fecha para la reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

“La reunión enormemente anticipada entre yo, como presidente de EE UU, y el presidente Vladímir Putin de Rusia ocurrirá el próximo viernes 15 de agosto en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se darán más detalles”.

Dicha reunión será un intento de mediación para poner fin a la guerra en Ucrania, y aunque han hablado en varias ocasiones por teléfono, hasta el momento no se había dado la oportunidad de hacerlo en persona.

Además, el mandatario estadounidense, mencionó que el acuerdo podría incluir un intercambio de territorios.

Asimismo, Trump, había puesto un ultimátum, eL cual expira este día, en el que advertía que si no había señales de parte de Rusia por detener la guerra, habría nuevas sanciones.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a joven mujer en Zamora, Michoacán, resultó herida
Aplazan la vinculación a proceso de los 3 presuntos responsables del homicidio de Fernandito, el menor que fue secuestrado por una deuda en el Estado de México 
Acusan al gobierno del incendio al antimonumento +43;  “quieren borrar rastros de desaparecidos antes del mundial de futbol”
Hallan cadáver en Tingambato, Michoacán
Más información de la categoria
Anuncia Trump la fecha y el lugar para su reunión con Putin
Estados mexicanos en la mira de Trump: Orden de intervenir militarmente contra cárteles pone en riesgo a Michoacán, Jalisco y Sinaloa
Capturan a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Comentarios