Anuncia Spotify un incremento a partir de febrero en el costo de sus suscripciones Premium

Washington, Estados Unidos, a 15 de enero de 2026.- Spotify informó que a partir de febrero aplicará un nuevo ajuste en el costo de sus suscripciones Premium en Estados Unidos, Estonia y Letonia. La plataforma detalló en un comunicado publicado en su sitio web que los usuarios de estos países serán notificados por correo electrónico en los próximos días sobre las nuevas tarifas.

La empresa sueca justificó el incremento al señalar que “las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece, lo que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia posible y beneficiar a los artistas”.

Este ajuste se suma al aumento anunciado en agosto pasado, cuando la compañía elevó el precio de sus planes Premium en regiones como Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y Asia-Pacífico; en España, por ejemplo, el incremento fue de un euro.

En el caso de Estados Unidos, Spotify ya actualizó los costos en su página oficial. El plan Individual pasará a costar 12.99 dólares mensuales, mientras que la suscripción para Estudiantes será de 6.99 dólares al mes, ambos con un aumento de un dólar. El plan Dúo se elevará a 18.99 dólares mensuales y el Familiar alcanzará los 21.99 dólares, lo que representa un incremento de dos dólares.