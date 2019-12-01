Anuncia Lula da Silva el plan “Brasil Soberano”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 22:52:38

Río de Janeiro, Brasil, a 13 de agosto de 2025.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dio a conocer el plan “Brasil Soberano”.

Asimismo, indicó que queda descartado aplicar aranceles recíprocos a los productos estadounidenses, debido a que lo que se busca es intentar negociar con Estados Unidos.

“No estamos anunciando la reciprocidad; en este primer momento no queremos nada que justifique empeorar nuestra relación, en estos momentos estamos intentando aproximar la relación”.

De acuerdo a un comunicado, el eje central del plan de ayuda es una línea de crédito de 30 mil millones de reales (cinco mil 550 millones de dólares) a través del Fondo de Garantía de Exportaciones (FGE), administrado por el banco estatal de desarrollo BNDES.

Con el, se apoyará a las empresas que se han visto perjudicadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos, y se centrará en líneas de crédito para exportadores y compras gubernamentales de productos que tienen más problemas para encontrar otros mercados.

Además se prorrogará la suspensión de impuestos a las empresas que comercializan sus productos en el exterior.

“Estas acciones buscan proteger a los exportadores brasileños, preservar empleos, impulsar inversiones en sectores estratégicos y asegurar la continuidad del desarrollo económico del país”, se lee en el comunicado.