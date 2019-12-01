Anuncia León XIV su primer cambio en Curia; nombra a su sucesor en el Dicaterio para Obispos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 11:52:15
Roma, Italia, a 26 de septiembre de 2025.- La Santa Sede, dio a conocer que este viernes el papa León XIV, nombró a Filippo Iannone, como el nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para la América Latina, que fueron los cargos que tenía él antes de convertirse en pontífice.

Este sería el primer nombramiento de importancia que realiza en la Curia Romana, además de que llena el vació que dejó tras ser elegido en el cónclave el pasado 8 de mayo.

El italiano Filippo Iannone, es un arzobispo y carmelita napolitano de 68 años, quien hasta la fecha ocupaba el cargo de prefecto del Dicasterio vaticano para los Textos Legislativos, y tomará posesión de su nueva encomienda el próximo 15 de octubre.

También informaron que León XIV confirmó para el próximo quinquenio como secretario del Dicasterio para los Obispos, el número dos, al arzobispo brasileño Ilson de Jesus Montanari, y como subsecretario al obispo bosnio Ivan Kovač.

 

 

