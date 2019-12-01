Anuncia Irán una tregua temporal de 2 semanas; permitirá el tránsito por el estrecho de Ormuz

Anuncia Irán una tregua temporal de 2 semanas; permitirá el tránsito por el estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:33:48
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Teherán, Irán, a 7 de abril de 2026.- En un giro que podría abrir una breve ventana de distensión en medio del conflicto, Irán anunció una tregua temporal de dos semanas, durante la cual garantizará la navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, informó este miércoles (hora local) que su país permitirá el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, según un comunicado emitido en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

“Durante un período de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las fuerzas armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”, remarcó Araghchi.

El documento también condiciona este escenario a una disminución de las hostilidades contra territorio iraní. En ese sentido, el texto detalló que "si cesan los ataques” contra su nación, “nuestras poderosas fuerzas armadas suspenderán sus operaciones defensivas".

De manera paralela, el Consejo confirmó que ha aceptado un alto el fuego temporal en el contexto de la guerra, al tiempo que adelantó el inicio de negociaciones con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes. No obstante, el gobierno iraní dejó claro que la medida no implica una resolución definitiva del conflicto. “Se subraya que esto no significa el fin de la guerra”, sentenció el documento.

“Seguimos preparados para la acción y, si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”, advirtió la república islámica.

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