Anuncia EU la entrega de una ayuda a Cuba por 6 mdd; será destinado a damnificados por el huracán "Melissa"

Washington, Estados Unidos, a 5 de febrero de 2026.- Estados Unidos informó este jueves la entrega de un apoyo adicional por 6 millones de dólares destinado a Cuba, en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis interna en la isla y el aumento de las fricciones diplomáticas entre ambos países.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, los recursos estarán enfocados principalmente en la zona oriental del país, severamente afectada por el huracán Melissa a finales del año pasado.

La ayuda humanitaria contempla alimentos básicos como arroz, frijoles, pasta y atún enlatado, así como lámparas solares, los cuales serán distribuidos a través de la Iglesia católica y su organización humanitaria Cáritas, detalló Jeremy Lewin, funcionario de alto nivel del Departamento de Estado.

El funcionario subrayó que personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba supervisará directamente la entrega de los apoyos, con el objetivo de que el gobierno cubano no los retenga ni los utilice con fines políticos, y precisó que estarán en el terreno “asegurándose de que el régimen no se quede con la asistencia, la desvíe o intente politizarla”.