Anuncia Ecuador que realizará operaciones en coordinación con EU para combatir grupos delictivos

Quito, Ecuador, a 2 de marzo de 2026.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que este mismo mes arrancarán operativos coordinados con países aliados para reforzar el combate al narcotráfico. La estrategia contempla acciones conjuntas con naciones de la región y la participación de Estados Unidos, en lo que el mandatario describió como un paso decisivo para recuperar el control territorial.

El jefe de Estado ecuatoriano, quien mantiene cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump, ha reiterado que su administración mantendrá una política de línea dura frente a las organizaciones criminales. Estos grupos, vinculados principalmente al tráfico de cocaína y a la minería ilegal, han ampliado su presencia en distintas zonas del país, generando un incremento sostenido de la violencia.

A través de su cuenta en la red social X, Noboa calificó esta ofensiva como el inicio de una “nueva fase” en la lucha contra las estructuras delictivas. El mandatario subrayó que la cooperación internacional permitirá fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia, con el objetivo de desarticular redes dedicadas al crimen transnacional.

Como parte de las medidas inmediatas, el gobierno decretará un toque de queda del 15 al 30 de marzo en las cuatro provincias con mayores índices de violencia. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó ante medios de comunicación que el país enfrenta un escenario comparable a un conflicto interno, al declarar que “estamos en guerra”, en referencia al desafío que representan las organizaciones criminales.