Anuncia Donald Trump un arancel del 100% a los automóviles de origen chino que ingresen a EU

Anuncia Donald Trump un arancel del 100% a los automóviles de origen chino que ingresen a EU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 16:25:13
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Washington, Estados Unidos, a 12 de abril de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la imposición de un arancel del 100 por ciento a los automóviles de origen chino que ingresen a su país, en una medida que busca frenar la competencia extranjera y proteger a la industria nacional.

A través de su red social Truth Social, el mandatario argumentó que la expansión de la industria automotriz china ha impactado de forma negativa a mercados internacionales, particularmente en Europa. Según señaló, fabricantes como Mercedes-Benz y BMW han perdido terreno frente a las marcas asiáticas, situación que, aseguró, no permitirá que se replique en territorio estadounidense.

Trump resaltó que la ausencia de vehículos chinos en Estados Unidos ha sido clave para evitar afectaciones a empresas nacionales como General Motors y Ford. “Impuse un arancel del cien por ciento a todos los autos chinos que entran”, afirmó, al insistir en que sin esta medida la industria local habría enfrentado un escenario adverso.

En medio de sus declaraciones, el presidente también hizo referencia a su antecesor, Joe Biden, con quien mantiene una relación política tensa, pero a quien reconoció por haber contribuido a limitar la presencia de automóviles chinos en el mercado estadounidense, calificándolo como uno de sus pocos aciertos en este ámbito.

El posicionamiento fue reforzado con un video difundido en la misma plataforma, donde aparece un fragmento de una entrevista concedida a Fox News. En dicho material, Trump advirtió que su administración podría imponer aranceles adicionales de hasta 50 por ciento a China si el país asiático brinda apoyo militar a Irán en el contexto del conflicto que mantiene junto a Israel.

En este escenario de creciente tensión comercial y geopolítica, el mandatario estadounidense tiene previsto viajar a Pekín el próximo mes para reunirse con Xi Jinping. El encuentro, que había sido pospuesto anteriormente por preocupaciones de seguridad ante el conflicto en curso, se perfila como un intento por abrir canales de diálogo en medio de la disputa.

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