Ante militares, Trump alaba operativo que llevó a captura de Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 08:48:53

Fayetteville, Carolina del Norte, Estados Unidos, a 14 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump alabó ante militares, el operativo de las fuerzas especiales que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

“Lo que hicimos recientemente en Venezuela, nadie había visto algo así”, aseguró el mandatario estadounidense desde la base Fort Bragg, ubicada en Fayetteville, Carolina del Norte.

Asimismo, el líder republicano aseguró que la operación “terminó, literalmente, en un minuto”.

Además, destacó que los militares cubanos y venezolanos que protegían al entonces jefe de Estado huyeron porque su país tiene “el ejército más fuerte del mundo, con diferencia”.

“Era una gran base, una de las más grandes de Sudamérica, donde (Maduro) vivía, y en cuestión de minutos lo sacaron de allí en helicóptero. Tuvieron que atravesar puertas de acero. El acero era como papel maché”, agregó el magnate de bienes raíces.