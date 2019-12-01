Andy Burnham se convierte en primer ministro de Reino Unido; es el séptimo en 10 años

Andy Burnham se convierte en primer ministro de Reino Unido; es el séptimo en 10 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 08:39:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Londres, Inglaterra, a 20 de julio 2026.- Andy Burnham se convirtió en el nuevo primer ministro de Reino Unido, en sustitución de su copartidario Keir Starmer.

Tras varias semanas como líder del Partido Laborista, el ex alcalde del Gran Mánchester recibió una invitación del rey Carlos III para formar un gobierno.

La cuenta oficial del Palacio de Buckingham compartió una fotografía del monarca con el nuevo premier durante la ceremonia conocida como “besamanos”, que marca el traspaso de poder del exdirigente Keir Starmer a Burnham.

Cabe destacar que el laborista se convirtió en el séptimo primer ministro británico desde 2016

Previamente, el ex dirigente del partido de centroizquierda dio un corto mensaje de despedida desde la residencia oficial británica, marcada con el número 10 en Downing Street.

“Me voy con buen talante, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que hemos logrado”, dijo Starmer antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae estadounidense ligado a célula liderada por hijos de "El Chapo"; EEUU lo busca por narcomenudeo
Vinculan a proceso a dos presuntos responsables de ataque armado en San Miguel de Allende
Hallan cuerpo sin vida en Morelia, Michoacán 
En Charo, Michoacán aseguran tres camiones con producto forestal y pone a disposición a tres personas por presunto uso de documentación falsa
Más información de la categoria
Confirma García Harfuch golpe a Jalisco: cae presunto sucesor de “El Jardinero” y desmantelan célula en tres estados
Barragán va contra magistrada y quienes resulten responsables; los denunciará por delitos contra la administración de justicia y persecución política
Dictan sentencia en EEUU contra el "Mayo" Zambada, ex líder criminal de Sinaloa y socio principal de "El Chapo"
Andy Burnham se convierte en primer ministro de Reino Unido; es el séptimo en 10 años
Comentarios