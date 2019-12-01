Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 08:39:14

Londres, Inglaterra, a 20 de julio 2026.- Andy Burnham se convirtió en el nuevo primer ministro de Reino Unido, en sustitución de su copartidario Keir Starmer.

Tras varias semanas como líder del Partido Laborista, el ex alcalde del Gran Mánchester recibió una invitación del rey Carlos III para formar un gobierno.

La cuenta oficial del Palacio de Buckingham compartió una fotografía del monarca con el nuevo premier durante la ceremonia conocida como “besamanos”, que marca el traspaso de poder del exdirigente Keir Starmer a Burnham.

Cabe destacar que el laborista se convirtió en el séptimo primer ministro británico desde 2016

Previamente, el ex dirigente del partido de centroizquierda dio un corto mensaje de despedida desde la residencia oficial británica, marcada con el número 10 en Downing Street.

“Me voy con buen talante, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que hemos logrado”, dijo Starmer antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey.