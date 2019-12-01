Analiza Trump dejar a Canadá fuera del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 07:45:01

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de febrero 2026.- El presidente Donald Trump y su equipo se plantean llevar a cabo cambios importantes en el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los cuales podrían dejar fuera del acuerdo a sus vecinos den norte.

Algunos funcionarios estadounidenses indican que las condiciones de ese acuerdo podrían deshacerse y terminar convertidas en acuerdos bilaterales con cada uno de los países, según publica el diario The New York Times.

Según expertos, el fin del T-MEC tendría unas consecuencias económicas desfavorables para empresas estadounidenses, relacionadas con la agricultura y la fabricación de automóviles, que se benefician de las relaciones con Canadá.

Igualmente, especialistas de la consultora Ernst and Young (EY) advirtieron que un fallo en la revisión del acuerdo elevaría aranceles y restaría Producto Interior Bruto (PIB) también a México.