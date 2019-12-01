Amenaza Irán con atacar a gigantes tecnológicos como Apple y Google

Amenaza Irán con atacar a gigantes tecnológicos como Apple y Google
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 14:20:18
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Teherán, Irán, a 31 de marzo 2026.- La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que a partir del 1 de abril comenzarán a atacar las oficinas en Medio Oriente de empresas tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”, añadió.

A través de un comunicado, la milicia aseguró que esas compañías son “terroristas y espías”.

“Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Tras ese mensaje público una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Además, la Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 horas tiempo local.

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