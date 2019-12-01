Amenaza Donald Trump con imponer un arancel del 50% a cualquier aeronave canadiense que se venda en EU

Washington, Estados Unidos, a 29 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves una nueva advertencia comercial contra Canadá al amenazar con imponer un arancel de 50 por ciento a cualquier aeronave canadiense que se venda en territorio estadunidense. La medida se enmarca en la creciente tensión comercial entre ambos países y en el enfrentamiento político con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

La advertencia fue difundida por Trump a través de redes sociales y se suma a otra amenaza hecha el fin de semana, cuando advirtió que podría aplicar aranceles de hasta 100 por ciento a las importaciones canadienses si Ottawa concretaba un acuerdo comercial con China. Hasta el momento, el mandatario no ha precisado cuándo entrarían en vigor estas posibles sanciones.

Trump justificó su postura al acusar a Canadá de negarse a certificar aeronaves fabricadas por Gulfstream Aerospace, empresa con sede en Savannah, Georgia. En respuesta, señaló que Estados Unidos podría retirar la certificación a todos los aviones canadienses, incluidos los de la firma Bombardier.

“Si, por cualquier razón, esta situación no se corrige de inmediato, voy a cobrar a Canadá un arancel de 50 por ciento sobre cualquier y todos los aviones vendidos en los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario.

Por su parte, Carney restó importancia el lunes a las amenazas de aranceles de 100 por ciento y aseguró que forman parte de una estrategia de presión en el marco de las negociaciones comerciales.

Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha reiterado en diversas ocasiones su intención de que Canadá se convierta en “un estado estadunidense” y ha llegado a referirse al ex primer ministro Justin Trudeau como “gobernador”, en un tono provocador.

Aunque Carney había mantenido hasta ahora una relación relativamente estable con Trump, el discurso del primer ministro canadiense en el Foro Económico Mundial de Davos marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el tono del presidente estadunidense hacia Canadá se ha vuelto cada vez más severo.